Un derrame de cemento mantiene cerrada la carretera PR-140, a la altura del kilómetro 10, en el barrio Canalizo, en Jayuya, luego de que un camión que transportaba la carga se volcara.

Según informó la Policía, el camión se apagó mientras subía una cuesta y posteriormente se volcó. El conductor, que no fue identificado, resultó con heridas leves.

El accidente ocurrió en dirección de Utuado hacia Jayuya.

Debido al derrame de cemento, la carretera permanece cerrada. Las autoridades exhortan a utilizar vías alternas, como la carretera PR-111, en el barrio Viví Arriba, hacia Jayuya.

Se recomienda además precaución a los conductores que transitan la zona.