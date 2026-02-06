La alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto Villanueva, anunció hoy que ordenó la revisión y el diseño total de un plan de seguridad municipal ante el desfase de la estrategia vigente que ha provocado un repunte sostenido en la incidencia de delitos.

“No estoy conforme. El plan actual no responde a la realidad que estamos enfrentando. El crimen ha cambiado, se ha vuelto más agresivo y sofisticado, y nosotros tenemos que ir un paso adelante. Por eso, el plan de seguridad desarrollado el año pasado quedará sin efecto. Vamos a comenzar desde cero”, expresó la alcaldesa al iniciar una reunión de emergencia con la alta oficialidad de seguridad pública en la región.

En la reunión de trabajo participaron el excomisionado de la Policía de Puerto Rico y asesor en seguridad pública, Antonio López Figueroa; el asesor de Seguridad de Puerto Rico, Juan Rodríguez; la comisionada de la Policía Municipal de Canóvanas, Yashira Silva Resto; el comandante de zona de la Policía Estatal, capitán Raymond Ferrer; el director del distrito policiaco de Canóvanas, teniente Aníbal Jiménez; así su equipo de la Policía Municipal.

“Esta reunión marca el inicio de una ofensiva seria y sostenida contra el crimen en Canóvanas”, sostuvo.

Según un comunicado de prensa, discutieron los hallazgos de un informe detallado de incidencias delictivas, análisis de tendencias recientes y estadísticas actualizadas, con énfasis en los crímenes violentos que han generado un clima de preocupación e inseguridad en las comunidades.

El análisis confirmó cambios en los patrones delictivos, nuevas modalidades criminales y una mayor movilidad de estructuras delictivas que requieren respuestas inmediatas, coordinadas y contundentes, se informó.

La reconfiguración de un nuevo plan de seguridad integral, será uno “agresivo, estratégico y enfocado en resultados”, afirmó Soto Villanueva.

También adelantó que convocará a una mesa de trabajo ampliada que incluirá al superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, y a líderes de otras agencias de seguridad y justicia para fortalecer la respuesta interagencial.

El nuevo enfoque contempla intervenciones focalizadas en comunidades vulnerables, el fortalecimiento la tecnología, integración de inteligencia artificial, la participación ciudadana como herramienta de prevención, y medidas específicas para proteger el entorno escolar mediante una coordinación más estrecha entre el Municipio y la Policía de Puerto Rico.

Además, se incrementará la presencia policíaca preventiva, los programas de orientación, el patrullaje estratégico y la respuestas más rápidas ante incidentes.

Asimismo, se acordaron acciones inmediatas para mejorar la capacidad de respuesta operacional, el intercambio de información en tiempo real y el uso más eficiente de los recursos disponibles, con el objetivo de prevenir delitos y restaurar la confianza de la ciudadanía.

“La seguridad de nuestra gente no es negociable. No vamos a normalizar la violencia ni a reaccionar tarde. Vamos a actuar con firmeza, con inteligencia y con todos los recursos necesarios para devolverle la tranquilidad a nuestras comunidades”, afirmó la alcaldesa.

A finales del mes de febrero se llevará a cabo una segunda reunión para evaluar los avances de las medidas inmediatas, ajustar estrategias y definir acciones adicionales junto a las agencias pertinentes.

Soto Villanueva, reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad pública y la colaboración estrecha con la Policía de Puerto Rico y otras entidades.

Finalizó asegurando que se mantendrá informada a la ciudadanía dentro de los márgenes que permite la seguridad operacional.