El capitán José Delgado, director de la Unidad de Buzos de la Policía Municipal de San Juan, expresó que dentro del dolor que les agobia tras el hallazgo del cadáver de un menor residente del estado de Massachusetts, que se ahogó durante la noche del domingo en la playa que ubica en la parte posterior del hotel La Concha en Condado, sienten la satisfacción de poder entregarle su cuerpo a su familia.

“Ante todo nosotros teníamos esperanza en el día de ayer de encontrarlo con vida, pero obviamente al no ser así, ya temíamos que esto era lo que íbamos a encontrar. Entre el dolor sentimos la satisfacción de que lo pudimos encontrar, no como en otras ocasiones que a veces no aparece el cuerpo y no hay nada que poderle dar a los familiares. Sentimos la satisfacción de poder darles el cuerpecito”, expresó conmovido Delgado.

El equipo de trabajo localizó a eso de las 6:00 a.m. el cuerpo detrás del estacionamiento La Marquesa que está antes de llegar al hotel Condado Plaza, justo donde ayer terminaron la búsqueda, a unos 1,000 a 1,500 metros del lugar donde fue visto por última vez cuando fue arrastrado por las fuertes corrientes marinas.

“No hicimos nada más que llegar y en el mismo lugar donde terminamos la buceada de ayer ahí mismito apareció, de frente, eso fue como que el Señor nos guio al cuerpecito de él. No tuvimos que hacer búsqueda; frente a la lancha lo encontramos”, aseveró el capitán Delgado.

Delgado agregó que a base de los datos y factores analizados como la anatomía del menor y la temperatura del agua que está fría, entre otros, sabían que el cuerpo no saldría a flote al cumplirse las 24 horas de su desaparición, sino que lo haría posteriormente.

“Justamente detrás de ahí nosotros (la Unidad de Buzos) hicimos una búsqueda en el día de ayer debajo del agua, precisamente terminamos la búsqueda en ese mismo lugar porque vimos que ahí se reunía la corriente, el remolino terminaba ahí, pues buscamos ahí y prácticamente no teníamos aire y decidimos subir”, narró el capitán.

El cuerpo no tenía rasguños y se teoriza que la corriente lo arrastró y lo mantuvo en la arena en el fondo marino, no debajo de las piedras.

El menor había llegado a la isla el domingo con una pareja de amistades de su familia y un amigo de casi su misma edad. Los niños se acercaron a la orilla de la playa a eso de las 10:14 p.m., cuando fueron arrastrados por las olas. El otro menor logró sobrevivir.

La División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno inició el protocolo en estos casos para que una vez sus padres lleguen a la isla procedan con su identificación en el Instituto de Ciencias Forenses.

Por su parte, el Departamento de la Familia también lleva a cabo una investigación de los sucesos.