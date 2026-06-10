Una docena de vendedores independientes de armas ilegales y sustancias controladas, que operaban sus negocios ilícitos en municipios de alta incidencia criminal en la zona norte, fueron arrestados esta madrugada como resultado de 15 meses de investigación, confirmó el superintendente de la Policía, Josepeh González Falcón.

Esta operación encubierta, que fue denominada Desarme II, es la continuación de los arrestos por delitos similares hace tres meses en el área policíaca de Aguadilla.

En esta etapa se efectuaron 21 transacciones ilegales documentadas por dos agentes encubiertos y la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia.

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El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto contra los 16 imputados y les impuso una fianza global de $24,025,000.

Del total de cargos radicados, 89 corresponden a violaciones a la Ley de Armas, mientras que ocho están vinculados a infracciones a la Ley de Sustancias Controladas. Los hechos abarcan un periodo entre febrero de 2025 hasta junio de 2026.

Todavía faltan por arrestar: Xavier Crespo Torres, de 30 años; Cristian Figueroa Hernández, Joseph Manuelle Rojas Ortiz, de 20 años y Jairo Ramos Pol, de 29 años. Si los ha visto llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.

Las autoridades buscan a los fugitivos Xavier Crespo Torres, Cristian Figueroa Hernández, Joseph M. Rojas Ortiz y Jairo Ramos Pol, acusados en ausencia durante operativo Desarme II. ( Suministrada por la Policía )

Como parte del operativo, se ocuparon 20 armas de fuego: 13 pistolas y siete rifles. Seis de las pistolas fueron alteradas para disparar de forma automática y cinco tenían el número de serie mutilado. Se incautaron 638 municiones de las cuales 441 eran para rifle y las restantes para armas cortas calibre .40 y 9 milímetros.

Varios de los imputados promovían y coordinaban las ventas ilegales a través de distintas plataformas de redes sociales.

González Falcón, detalló que la gran mayoría de las armas de fuego ilegales que llegan a Puerto Rico ingresan por piezas a través del correo postal.

“Cada arma que logramos sacar de circulación representa una amenaza menos para nuestras comunidades, porque una sola de estas armas puede cobrar más de una vida. Esta ofensiva es una acción importante para continuar fortaleciendo la seguridad pública y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”, sostuvo González Falcón.

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Al presente, estos arrestos no se relacionan con el hallazgo de seis cadáveres calcinados dentro de vehículos en los municipios de Morovis y Arecibo durante la madrugada del 6 de mayo, ni tampoco con la desaparición de tres amigos en Vega Baja.

En lo que va de año, estas investigaciones han logrado la incautación de más de 1,000 armas ilegales.

Los casos fueron radicados ayer por el fiscal Luis Martínez Otero, adscrito a la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, dirigida por el fiscal Héctor Siaca Flores.

“Estas son armas de fuego que ya no van a estar en la calle para hacerle daño a la ciudadanía. No vamos a descansar, tenemos a fiscales de Crimen Organizado en todas las jurisdicciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico”, sostuvo Siaca Flores.

Por su parte el fiscal Martínez Otero, agregó que se confiscaron seis vehículos de motor.

Entre los detenidos figura un adolescente de 16 años a quien le radicaron cargos como adulto ya que solo se tenía un apodo.

El Procurador de Menores de Arecibo, le manifestó que esa radicación de cargos se va a mantener vigente, pero al momento del diligenciamiento será procesado como un menor de edad y será referido preventivamente a una institución juvenil hasta que en un período de 72 horas se lleve a cabo la vista preliminar.

Sobre el presunto uso de armas de fuego en vídeos diseminados por redes sociales, el director del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, coronel Jorge L. Luyando, aclaró que no pueden confirmar si las mismas son auténticas o de utilería.

El funcionario dijo que los tres jóvenes que se autodenominan cantantes del género urbano han publicado vídeos en redes sociales donde se ve portando armas de fuego y con mensaje alusivo a su uso, los cuales realizaron transacciones con los agentes encubiertos.