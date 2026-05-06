La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de San Juan logró una importante victoria con la detención de Anderson Melo, uno de los prófugos de la notoria organización criminal “Las FARC Playita”.

Melo, ciudadano dominicano sin estatus legal en Estados Unidos, era buscado por conspiración, narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego, y estaba vinculado a crímenes violentos tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos. Con esta detención, solo quedan nueve prófugos de la investigación que duró varios años y que culminó con la acusación formal y la detención de 53 pandilleros por conspiración, narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.

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“La detención de uno de los fugitivos de “Las Farc Playita” marca un hito importante en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia violenta en Puerto Rico. Este logro refleja la dedicación y perseverancia de nuestros agentes. Sus diligentes esfuerzos para perseguir, identificar y arrestar a delincuentes peligrosos han contribuido a recuperar las calles de Puerto Rico y restaurar la paz en nuestras comunidades”, declaró por escrito el agente especial interino a cargo de HSI San Juan, Yariel Ramos.

El 24 de abril de 2026, la Oficina de HSI en Arecibo inició una investigación sobre una posible operación de tráfico de personas originada en Samaná, República Dominicana, y con destino a Puerto Rico. Días después, HSI recibió información de agencias estatales y locales sobre el desembarco de una embarcación cerca de Hatillo, Puerto Rico. HSI San Juan, la Patrulla Fronteriza y sus socios estatales y locales acudieron al lugar y realizaron registros en busca de contrabando e indocumentados.

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Durante la operación, agentes del HSI arrestaron a seis personas indocumentadas de la República Dominicana y recuperaron un arma de fuego, municiones y casi cuatro kilogramos de cocaína. Tras verificar sus antecedentes, se identificó a tres de los detenidos —Wilmer Solano García, Wilner Solano García y Anderson Melo— como personas con órdenes de arresto internacionales vigentes por asesinato y delitos violentos cometidos en la República Dominicana. Los otros tres individuos fueron identificados como Gilberto Mateo, David Peña-Henrríquez y Leonardo Gómez-Manzueta.

Desde 2019, “Las FARC Playita” aterrorizaba a las comunidades de San Juan, distribuyendo heroína, cocaína, marihuana, fentanilo y otras sustancias controladas, a la vez que recurría a la violencia y la intimidación para mantener el control de su territorio. La organización también estaba vinculada al tráfico ilegal de armas de fuego y a la orquestación de actos violentos, incluyendo asesinatos, para proteger sus operaciones.