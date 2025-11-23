Un jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos imputados a Joel Ayala Velázquez, acusado de dar muerte a Julián Luis Rodríguez Milián, quien fue secuestrado en el complejo de vivienda pública La Alhambra y transportado hasta la carretera 167 del sector El Punto en Santa Olaya, Bayamón, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Ayala Velázquez, identificado como líder de la organización criminal conocida como LAS FARC, fue señalado como el autor intelectual del crimen según la prueba presentada por las fiscales Mónica Pérez Díaz y Rosalyn García Pastrana, de la Fiscalía de Bayamón, ante la jueza Carmen L. Otero Ferreira del Tribunal de Bayamón.

El acusado enfrenta ahora sentencia por asesinato en primer grado, secuestro, conspiración y violaciones a la Ley de Armas, y la jueza fijó la vista de sentencia para el 26 de enero de 2026.

La investigación de la Policía de Puerto Rico en Bayamón, a cargo de la agente Vivian Acevedo Jiménez, reveló que los hechos por los que fue encontrado culpable ocurrieron la noche del 23 de febrero de 2022 y la madrugada del 24 de febrero de 2022 en el barrio Santa Olaya. Según los hallazgos, el acusado, en concierto y común acuerdo con otras personas, conspiró para portar y utilizar armas de fuego de forma ilegal en la comisión del secuestro y asesinato de Rodríguez Milián.

Estas armas estaban modificadas para disparar de manera automática.

La víctima fue secuestrada en el residencial La Alhambra y transportada hasta la carretera 167, sector El Punto, en Santa Olaya, Bayamón, donde le ocasionaron la muerte.