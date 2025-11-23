La Policía de Puerto Rico identificó a Michaiska Mari Romero Rodríguez como la joven que murió junto a su hijo infante luego de que un conductor invadiera el carril contrario en la PR-137, kilómetro 4.6, en Vega Baja.

El accidente ocurrió cuando José Manuel Maldonado Morales, de 24 años y residente de Morovis, conducía un auto Acura 2006 y, por razones que se investigan, invadió el carril contrario, impactando el Mitsubishi Mirage 1998 conducido por Romero Rodríguez.

La joven madre falleció en el acto, mientras que su bebé, un infante de aproximadamente un mes de nacido que viajaba en su asiento protector, fue declarado muerto en un hospital cercano.

Relacionadas Mueren madre y su criatura en medio de accidente de tránsito en Morovis

El esposo de la fallecida sufrió lesiones y fue transportado al hospital Wilma Vázquez en Vega Baja.

A Maldonado Morales se le realizó la prueba de aliento, arrojando un resultado de 0.10% de alcohol en su organismo.

El límite permitido para conducir es de .08%.

La investigación está a cargo del agente Jonathan López Soto, adscrito a la División Patrulla Carretera de Manatí, en unión al fiscal Orlandi Cabrera Valentín.