Una mujer y un menor murieron en medio de un accidente de tránsito registrado en la PR-137 (expreso Vega Baja Morovis), informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los hechos se registraron a eso de las 3:49 p.m., en el kilómetro 4.5 de la referida vía, a la altura del pueblo de Morovis, detalló un informe preliminar emitido por la Policía.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo) el teniente Miguel Román Pérez, director de la división de Patrullas de Carreteras de Manatí informó que el accidente ocurrió cuando un conductor invadió el carril por donde transitaban la mujer y su criatura. “El vehículo número uno que provoca el accidente viene en dirección de norte a sur (de Vega Baja a Morovis). Aparentemente invade el carril del vehículo de la dama y la dama trata de esquivarlo moviéndose al área del paseo, pero como quiera es impactado y ahí fallece la dama".

El Uniformado añadió que el infante fue trasladado por paramédicos a un hospital de la zona, donde se certificó la muerte. Añadió que el conductor del vehículo que alegadamente provocó el accidente, permaneció en la escena y fue trasladado al cuartel de Patrullas de Carreteras de Manatí, donde sería sometido a pruebas para la detección de alcohol en su organismo.

El agente Jonathan López Soto adscrito a la división Patrullas Carreteras de Manatí investiga los hechos.