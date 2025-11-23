La Policía de Puerto Rico investiga un accidente de carácter grave tipo hit & run en el que un peatón resultó herido tras ser impactado por un vehículo ayer en Ceiba.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:07 de la noche en el Desvío Felisa Rincón de Gautier, cerca de la entrada de la urbanización Brisas de Ceiba I. Según información preliminar, José A. Román Nazario, de 53 años y residente de Ceiba, conducía un Nissan Versa gris cuando no se percató del peatón Luis Villanova Ramos, de 77 años, quien cruzaba la carretera sin tomar las debidas precauciones.

El peatón fue impactado con la parte frontal derecha y el cristal derecho del vehículo, cayendo al pavimento y resultando con heridas de gravedad.

Villanova Ramos fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado en condición de cuidado al hospital Caribbean Medical Center en Fajardo.

El conductor, que abandonó la escena, posteriormente fue localizado y detenido. Se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.106% de alcohol en su organismo, y su vehículo fue ocupado como parte de la investigación.

La investigación está a cargo del agente Luis Murga, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, bajo la supervisión del sargento Luis Bermúdez y en conjunto con la fiscal José Otero.