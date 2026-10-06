( Suministrada por la Policía )

Tres cargos por apropiación ilegal de un vehículo, de la Ley 8 para la Protección de la Propiedad Vehicular fueron radicados ayer, lunes, contra Wilfredo Xavier Lajara Ruiz, de 34 años y residente en Guánica.

El juez Ángel Candelario, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $75,000, la cual no prestó siendo ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en ese municipio.

Su arresto fue parte de la iniciativa Escudo Integral y Control Territorial de la comandancia de área de Ponce, que dirige el coronel Rolando Trinidad.

De acuerdo a la investigación, para las fechas del 29 y 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, el imputado se apropió ilegalmente de tres vehículos de motor en los municipios de Ponce y Guayanilla.

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Los vehículos hurtados fueron descritos como un Toyota, Corolla del año 1994; una guagua Land Rover del año 2018 y un Toyota Yaris del año 2012.

Wilfredo X. Lajara Ruiz, enfrenta cargos por el hurto de tres vehículos. ( Suministrada por la Policía )

Posteriormente, Lajara Ruiz fue intervenido por agentes mientras conducía el automóvil Toyota Yaris, el cual tenía gravamen de hurtado, en la carretera PR-2.

Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida y, durante la misma, impactó una barrera de metal. Tras el impacto, el imputado abandonó el vehículo y continuó la huida, siendo arrestado por los agentes.

Los otros dos vehículos hurtados fueron recuperados.

El agente Pedro León Báez, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Ponce, consultó el caso con el fiscal Juan Molina Pérez, quien instruyó la radicación de cargos antes mencionados.

La vista preliminar quedó pautada para el 15 de octubre de 2026.