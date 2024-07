Personal del Negociado de Inteligencia y Arrestos capturó al mediodía de este jueves al fugitivo Keniel Santos Montes, de 18 años, alias Bamby, en una residencia localizada en el sector Los Jiménez del barrio Canovanillas, en Carolina. El sujeto, presuntamente, es integrante de la organización criminal “Los Mata Marcian” que operaba en Manatí.

La información fue confirmada por el inspector Joey Fontánez, director del Negociado de Inteligencia y Arrestos.

El Departamento de Justicia radicó cargos contra cinco integrantes de “Los Mata Marcian LMM”, incluyendo a Bamby, que operaba entre los residenciales Vivamery y Villa Evangelina, en Manatí, por el crimen de dos jóvenes ocurrido el 24 de junio, en el sector conocido como el puente de Montebello.

PUBLICIDAD

El juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra el quinteto por cargos de asesinato en primer grado, conspiración, destrucción de evidencia, secuestro, apropiación de un vehículo e infracciones a la Ley de Armas, por la portación, posesión o uso ilegal de armas y disparar o apuntar armas de fuego. Les impuso una fianza total que asciende a los $55 millones.

Keniel Santos Montes, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $11 millones por un doble asesinato en Manatí, fue capturado en Carolina. ( Suministrada Policía )

Los asesinatos que se les imputan fueron cometidos el mismo día, pero encontrados en dos escenas por separado en la carretera PR-642 debajo de un puente, y al día siguiente, en la PR-6685, a unos dos kilómetros de distancia, tras secuestrarlos y robarle unas armas de fuego. Desde el segundo día se arrestó a un sospechoso que colaboró en la pesquisa lo que permitió el esclarecimiento del caso.

La primera víctima fue identificada como Vicent J. Oquendo Díaz, de 27 años y el segundo como Ian Félix Pérez Negrón, de 19 años, ambos vecinos de Vega Baja.

Pérez Negrón poseía expediente criminal previo y una probatoria por violación a la Ley de Sustancias Controladas y Ley de Armas. Oquendo Díaz no contaba con antecedentes penales. Los occisos no eran integrantes de la ganga de “Hasta Los Marcian” y no estaba colaborando con las autoridades en calidad de confidentes, aclaró el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa.

“Las víctimas fueron secuestradas, atados, amordazados y vilmente asesinados. Como parte del trabajo de mis policías, en conjunto con fiscales del Departamento de Justicia, se logró la radicación de 142 denuncias”, explicó López Figueroa.

PUBLICIDAD

El fiscal Ismael Ortiz presentó los cargos al culminar una investigación que llevó a cabo el agente Carlos Cruz Román, bajo la supervisión del sargento Roberto Mercado Román y la teniente Francheska Barreto, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

Nelson E. Santos Montes, presunto líder de la organización criminal "Los Mata Marcian" que opera en Manatí. ( Suministrada Policía )

El líder de la organización, fue identificado como Nelson A. Santos Montes, de 21 años, alias Calvo y vecino del residencial Vivamery; y los demás integrantes acusados son su hermano, Keniel Santos Montes, de 18 años, alias Bamby; Alexander López Reid, de 19 años, alias Alex El Negro; Francisco J. Sánchez Mangual, de 24 años, apodado “J” y José R. “Cheché” Soler Bonilla, de 19 años, todos vecinos del residencial Villa Evangelina, en Manatí.

Alexander López Reid presunto miembro de la organización criminal Los Mata Marcial de Manatí. ( Suministrada Policía )

Francisco J. Sánchez Mangual, presunto miembro de la organización criminal "Los Mata Marcian" y está acusado por asesinato. ( Suministrada Policía )

Este último se sospecha que fue asesinado.

José R. Soler Bonilla presunto miembro de la organización criminal Los Mata Marcian en Manatí, que se presume muerto. ( Suministrada Policía )

“Los Mata Marcian LMM” ocuparon el espacio dejado por la sanguinaria ganga conocida como “Hasta los Marcian HLM”, tras su desarticulación mediante un operativo federal en febrero. El grupo controló por una década el residencial Villa Evangelina.

Se alega que este grupo fue al residencial Dr. Rafael López Sicardó en Río Piedras para disparar a mansalva causando el terror entre sus residentes.

No se descartan más arrestos una vez se recopile evidencia que los vincule con otros incidentes violentos en Arecibo, Manatí y otros pueblos aledaños.

“Está desarticulada, pero vamos a seguir dando seguimiento a otros integrantes, que entendemos pertenecen a la misma, para recopilar la evidencia necesaria y radicarle cargos posteriormente por delitos de violencia”, sentenció el comisionado, quien agregó que este grupo tenía el control completo de ambos residenciales y tenían alianzas con otras organizaciones criminales en otros municipios.

Su modo de operación era que desalojaban a la fuerza a residentes de los apartamentos, los cuales usaban como almacenes para guardar drogas y armas.