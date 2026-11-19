Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón, diligenciaron dos órdenes de arresto ayer, miércoles, contra Carlos A. Rivera Vargas, de 52 años y residente de Corozal, por hechos ocurridos por separado el 13 de noviembre.

El arresto se llevó a eso de la 1:30 p.m., en un negocio localizado en la carretera PR-159, en Corozal.

La primera orden corresponde a hechos ocurridos en la tarde del 13 de noviembre, en el sector África del barrio Negros, en Corozal, donde presuntamente Rivera Vargas amenazó de muerte a su madrastra de 77 años por una disputa de una propiedad.

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Por estos hechos, el juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, expidió una orden de arresto por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada mediante amenaza e incumplimiento de una orden de protección al amparo de la Ley 121 Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores, con una fianza de $150,000.

La segunda orden de arresto se relaciona con la denuncia de su expareja de 57 años, vecina de Morovis, quien alegó que fue objeto de maltrato físico y emocional, así como de amenazas de parte del imputado.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón, capturaron en Corozal a Carlos A. Rivera Vargas, de 52 años. ( Suministrada por la Policía )

Por este caso, la jueza Nivia M. Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo, expidió una orden de arresto por los delitos de maltrato, maltrato mediante amenaza y maltrato agravado mediante estrangulamiento, de la Ley 54 de Violencia Doméstica, con una fianza de $200,000.

Ambas órdenes fueron diligenciadas ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón.

Rivera Vargas fue encarcelado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar las fianzas impuestas.

El diligenciamiento de las órdenes estuvo a cargo del agente John J. Annable López, bajo la supervisión del sargento Víctor M. Díaz Rivera.