Las autoridades capturaron esta madrugada al fugitivo Francisco Javier Hernández Rodríguez, de 34 años y residente en Lajas, contra quien se radicaron cargos en ausencia por los delitos tentativa de asesinato, poner en riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, disparar o apuntar un arma de fuego, entre otros artículos de la Ley de Armas.

La Oficina de Prensa de la Policía, informó que a eso de las 2:00 a.m. de hoy, Hernández Rodríguez fue arrestado en el kilómetro 1.6 de la carretera PR-316, camino Los Lugos en Lajas.

Durante la intervención los agentes de la División de Ingeligencia y Arrestos de Mayagüez le ocuparon una pistola, tres cargadores y más de 100 balas, evidencia que junto a dos teléfonos celulares, serán sometidas a un análisis pericial.

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El fiscal Josué Ortiz Millán presentó la evidencia ante la jueza Margieanne Casiano Pérez, del Tribunal de Mayagüez, quien le expidió una orden de arresto con una fianza de $750,000.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo, 25 de octubre, en la carretera PR-102, intersección con la PR-314, frente al negocio La Jota en el barrio Sabana Eneas, de San Germán.

La víctima conducía por la carretera PR-102 cuando notó que otro vehículo compacto color blanco intentaba rebasarla y se detuvo frente al establecimiento. El agresor se le apareó y le disparó en dos ocasiones desde el interior del automóvil y la alcanzó en el abdomen.

La mujer herida se encuentra hospitalizada en condición estable.

Contra el sospechoso ya pesaba otra orden de arresto vigente por violaciones a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, con una fianza de $100,000.

La investigación estuvo a cargo del agente José I. Forestier Rivera, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.