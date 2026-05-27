Uno de los 23 acusados federales que presuntamente forman parte de la organización criminal La Familia Nunca Muere (LFNM) fue capturado en el estado de Maryland, confirmó hoy la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

Adam Miranda Rivera fue arrestado en Ocean City mientras vestía el uniforme del parque de diversiones Jolly Roger Amusement Park y portaba una identificación con el nombre de Geral.

Miranda Rivera enfrenta cargos por asesinato en apoyo a actividades de crimen organizado, por lo que podría enfrentar cadena perpetua y sería elegible para la pena de muerte.

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Según la Fiscalía federal, al menos 14 presuntos miembros de LFNM estuvieron involucrados en el secuestro, tortura y asesinato de cinco hombres cuyos cuerpos fueron hallados desnudos en Santurce y Carolina en octubre de 2025.

El crimen ocurrió en represalia por el asesinato de Héctor Alcántara Domínguez, alias Mariachi, quien era un líder de Las FARC. La Fiscalía señaló que no necesariamente los cinco asesinados estuvieron involucrados en la muerte de Alcántara Domínguez.

LFNM está compuesta por otras gangas, incluidas Las FARC, Cantera Nueva Generación y otras pandillas de las áreas de San Juan, Bayamón, Comerío, Trujillo Alto y Carolina, según el fiscal federal William Stephen Muldrow.

De los 23 acusados federales de "La Familia Nunca Muere", estos siete permanecen fugitivos. ( DEA )

De los 23 acusados, siete continúan fugitivos: