Un fugitivo federal contra quien pesaban dos órdenes de arresto por posesión y distribución de cocaína y lavado de dinero, para el 20 de septiembre de 2016, fue arrestado anoche en una residencia ubicada en el barrio Maní, en Mayagüez.

La intervención fue realizada por el agente Andy Montañez Vargas bajo la supervisión del sargento Rubén Lamberty Aldea, de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Mayagüez, con el apoyo del Servicio de Alguaciles Federal, quienes tomaron su custodia para continuar con el proceso de extradición.

La orden de arresto contra Robert Serina, de 45 años, fue expedida por el juez Gregory A. White del distrito de Ohio.