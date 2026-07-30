Agentes de la División de Arrestos Inteligencia y Arrestos de Mayagüez, capturaron ayer a una mujer identificada como Dalimara Cabassa Santiago, de 46 años, que figuraba en la lista de Los Más Buscados.

La intervención ocurrió en la avenida Hiram Cabassa en Mayagüez.

Contra la fugitiva, pesaba una orden de arresto por cargos de apropiación ilegal grave, fraude y falsificación de documentos, expedida por el juez Luis Padilla Galeano, el 2 de octubre de 2025, con una fianza de $150,000.

Contra Dalimara Cabassa Santiago pesaba una orden de arresto por cargos de apropiación ilegal grave, fraude y falsificación de documentos, con una fianza de $150,000. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la investigación, para el 22 de agosto de 2023, la imputada presuntamente alteró un cheque de un hogar de envejecientes ubicado en Añasco, donde laboraba.

El cheque original, que era por la cantidad de $345.25, lo modificó y posteriormente lo cambió por $13,345.25, apropiándose ilegalmente de la diferencia.

Además, se le imputa la apropiación ilegal de bienes pertenecientes al querellante por un valor de unos $1,000.

La orden de arresto fue diligenciada por el agente Vidal Vázquez, ante el mismo juez que expidió la orden de arresto quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza.