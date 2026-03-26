Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas y “task force” del Servicio de Alguaciles Federales, arrestaron ayer al fugitivo Joshuan M. Andújar Roldán, de 27 años, contra quien pesaban dos órdenes de arresto con una fianza total de $600,000.

El arresto se llevó a cabo en el kilómetro 12 de la carretera PR-181, del barrio Quebrada Honda en San Lorenzo, donde se ocultaba en una residencia invadida.

Andújar Roldán enfrenta cargos por asesinato, violación a la Ley de Armas, maltrato de menores y por violencia doméstica.

El fugitivo Joshuan M. Andújar Roldán, fue capturado en una residencia abandonada en San Lorenzo. ( Suministrada por la Policía )

Los cargos están relacionados al asesinato de Alexander Pagán Collazo ocurrido el 5 de abril de 2025 en el barrio Veguilla, en Jayuya, motivado por los celos, fue acusado junto a su progenitor.

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Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, cometió actos de violencia doméstica contra su pareja frente a sus hijos menores, dañó el grillete electrónico y huyó del lugar.

Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas, le diligenciaron la orden de arresto y lo encarcelaron.