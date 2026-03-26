Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas y “task force” del Servicio de Alguaciles Federales, arrestaron ayer al fugitivo Joshuan M. Andújar Roldán, de 27 años, contra quien pesaban dos órdenes de arresto con una fianza total de $600,000.

El arresto se llevó a cabo en el kilómetro 12 de la carretera PR-181, del barrio Quebrada Honda en San Lorenzo, donde se ocultaba en una residencia invadida.

Andújar Roldán enfrenta cargos por asesinato, violación a la Ley de Armas, maltrato de menores y por violencia doméstica.

El fugitivo Joshuan M. Andújar Roldán, fue capturado en una residencia abandonada en San Lorenzo.
El fugitivo Joshuan M. Andújar Roldán, fue capturado en una residencia abandonada en San Lorenzo. (Suministrada por la Policía)

Los cargos están relacionados al asesinato de Alexander Pagán Collazo ocurrido el 5 de abril de 2025 en el barrio Veguilla, en Jayuya, motivado por los celos, fue acusado junto a su progenitor.

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Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas, le diligenciaron la orden de arresto y lo encarcelaron.