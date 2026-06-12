Agentes de la División de Arrestos Especiales capturaron esta tarde en el residencial Lirios del Sur, en Ponce, al fugitivo Alexander Vega Medina, de 27 años, buscado por un crimen ocurrido el 23 de mayo, en el complejo recreativo La Guancha, en ese municipio, confirmó la oficina de prensa de la Policía.

El 26 de mayo, se radicaron cargos criminales en ausencia por asesinato en primer grado, violación a varios artículos de la Ley de Armas y violencia doméstica contra Vega Medina.

La jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, determinó expidió una orden de arresto con fianza de $1 millón 270 mil.

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La investigación del agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, determinó que los hechos ocurrieron a las 8:45 p.m. mientras Jeremy Javier Castro Rodríguez, de 25 años, conversaba con una mujer quien era su expareja frente a un automóvil marca Toyota Corolla, color blanco, donde surgió una discusión que desencadenó en el asesinato.

La víctima, quien laboraba como obrero de la construcción, recibió 11 impactos de bala.

Vega Medina huyó del lugar y se llevó a la joven, dejándola posteriormente en libertad.

El imputado tiene antecedentes penales por un caso de violencia doméstica en el año 2022, con otra pareja. No se reveló su disposición en el tribunal.