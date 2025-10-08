Personal de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Guayama capturó ayer a un fugitivo en el barrio Mosquito en Salinas contra el quien pesaban dos órdenes de arresto con fianzas ascendentes a $3,950,000 por los delitos de asesinato, violación a la Ley de Armas y violencia doméstica.

Christian Alexis Torres Lebrón de 20 años, fue imputado por el crimen de Charlie Manuel Báez Navarro, de 43 años, ocurrido el 4 de marzo, en el barrio San Felipe en Salinas. La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, Dayra Z. Infante Bosques, expidió la orden de arresto con una fianza de $3,850,000 por estos hechos.

La investigación reveló que, Torres Lebrón, en concierto y común acuerdo con otros individuos, le dispararon con tres armas de fuego a Báez Navarro, quien se encontraba en un lugar público, causándole la muerte en el acto.

El motivo del asesinato no fue revelado.

La segunda orden de arresto contra Torres Lebrón, por maltrato y amenaza de la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, fue expedida por hechos ocurridos el 1 de octubre, en Guayama, donde se alegó que amenazó de muerte a su pareja consensual.

Torres Lebrón fue encarcelado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce al no prestar las fianzas.