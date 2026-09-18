Personal del Negociado de Inteligencia y Arrestos, capturó ayer al fugitivo Daniel Adrián Cuevas González, alias “Barba”, de 20 años, contra quien pesaba una orden de arresto cargos por asesinato en primer grado, violaciones a la Ley de Armas y uso de máscara o antifaz, con una fianza de $4 millones.

Durante la intervención con el delincuente que figuraba en la lista de los 12 Más Buscados en Puerto Rico, en la calle Padre Capuchino, en Río Piedras, se ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros alterada para disparar en automático, cuatro cargadores y 67 balas.

Además, se incautaron 448 cápsulas de crack.

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El caso está relacionado con la asesinato de Jason Díaz Torres, de 34 años, quien fue atacado a tiros mientras conducía una guagua GMC Envoy gris por la carretera PR-155, a la altura del kilómetro 53, en el barrio Torrecillas de Morovis, en la noche del sábado 11 de abril.

El agente Luis F. Calderón Pérez, diligenciará la orden de arresto y se consultará con la fiscalía federal la posibilidad de que se tome custodia del detenido.