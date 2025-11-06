Agentes de la División de Arrestos Especiales del CIC de Aibonito, diligenciaron en la tarde de ayer, miércoles, una orden de arresto por un doble asesinato expedida por la juez Jenny Negrón Marín, con una fianza de $1 millón 380 mil contra, James J. Vázquez Quiñonez de 20 años y residente en Fajardo.

El arresto se llevó a cabo en el residencial Manuel Martorell de Comerío.

Contra el fugitivo se radicaron cargos en ausencia por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y tentativa de asesinato, por hechos ocurridos en la tarde del 19 de junio, en la calle Luis De Celis Pérez, de la barriada Obrera, en Fajardo.

En la balacera fueron asesinados dos víctimas inocentes identificadas como Dolores “YiYo” Correa Estrella de 51 años, que estaba en el patio de su casa y Mirta L. Martínez Romero de 80 años, enfermera retirada, la cual estaba sentada en sala de su hogar.

Resultó herido de bala en el tórax José Miguel Fontánez Santiago, de 32 años, quien era el objetivo y buscó refugio entre las casas.

Esa tarde, a eso de las 4:30 p.m. llegó una guagua Ford F-150 color blanca y comenzaron a dispararle a Fontánez Santiago.