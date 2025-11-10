El fugitivo Noel Matos Montalvo de 59 años y residente en el barrio Monte Grande, en Cabo Rojo, acusado en ausencia por cargos de robo y maltrato a personas de edad avanzada, fue capturado anoche por agentes de la División de Arrestos Especiales, en Carolina.

De acuerdo con la querella, el 7 de noviembre, a eso de las 3:00 p.m., su padre de 90 años, alegó que mientras cerraba la puerta de su guagua cuando se bajó en el vestíbulo del Centro Médico en Mayagüez, Matos Montalvo le sustrajo del pantalón $10,000 en efectivo y huyó a pie.

Noel Matos Montalvo, enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada y maltrato de ancianos. ( Suministrada por la Policía )

La orden de arresto fue expedida en la tarde de ayer, domingo, por la jueza Noricelys Rosado Santiago, con una fianza de $500,000.

Al no prestar la fianza fue encarcelado hasta la vista preliminar.

El caso fue investigado por el agente Dixon Rodríguez del CIC de Mayagüez.