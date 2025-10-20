En custodia de las autoridades se encuentra un joven de 21 años que figura como sospechoso de propinarle una golpiza a su madre con un bate de aluminio en medio de un altercado en la tarde del sábado, en el barrio Mata Caña en Orocovis.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 7:00 p.m. en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-568, donde una llamada al cuartel local alertó a las autoridades alertó sobre una agresión grave.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer de 40 años con una lesión en la pierna izquierda, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La agresión, de acuerdo con la investigación, se produjo luego de una discusión entre madre e hijo. El joven presuntamente tomó un bate de aluminio y golpeó a la mujer, causando heridas que requirieron atención médica.

El joven se apropió de un Suzuki Vitara, color rojo y del año 2002, que estaba estacionado en la residencia de su madre.

La jueza Dayra Z. Infante Bosques emitió una orden de arresto contra Luis Joel Rivera Hernández, con una fianza de $6,000 por los delitos de amenaza y agresión.

El vehículo fue recuperado esta mañana en el kilómetro 10.0 de la carretera PR-772, del barrio Botijas en ese municipio. Los agentes encontraron al sospechoso durmiendo en su interior.

La División de Vehículos Hurtados del área de Aibonito investigó el caso.