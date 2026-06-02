La fiscal Caroline Medina de Gracia, radicó ayer cargos por tentativa de robo, violación a la Ley de Armas, uso de disfraz en la comisión de un delito, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, por conducir negligentemente y en estado de embriaguez, en violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, contra Migdoel “Lolo” Reyes Rivera, de 27 años y residente en Patillas.

Los hechos ocurrieron el domingo, 31 de mayo, cuando se alega que intentó cometer un asalto a mano armada en la gasolinera Texaco, localizada en la intersección de las carreteras PR-2 con la PR-10, en Arecibo.

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El sospechoso escapó en un automóvil marca Toyota Camry, color negro y chocó con otro vehículo en el kilómetro 89.0 de la carretera PR-2, en Hatillo, donde fue arrestado.

Migdoel Reyes Rivera, enfrenta cargos por tentativa de robo, violación a la Ley de Armas, uso de disfraz en la comisión de un delito, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, por conducir negligentemente y en estado de embriaguez. ( Suministrada por la Policía )

La prueba fue presentada ante la jueza Nivia M. Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $35,000, la cual prestó.

El imputado quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete hasta la vista preliminar pautada para el 18 de junio.

La investigación estuvo a cargo del agente Osvaldo Acevedo Soto, de la División de Robos del CIC, y del agente Miguel Muñiz Nieves, adscrito a la Unidad Motorizada del área de Arecibo.