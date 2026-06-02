Capturan sospechoso de asalto tras accidentarse en Hatillo
Según la Policía manejaba en estado de embriaguez.
PUBLICIDAD
La fiscal Caroline Medina de Gracia, radicó ayer cargos por tentativa de robo, violación a la Ley de Armas, uso de disfraz en la comisión de un delito, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, por conducir negligentemente y en estado de embriaguez, en violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, contra Migdoel “Lolo” Reyes Rivera, de 27 años y residente en Patillas.
Los hechos ocurrieron el domingo, 31 de mayo, cuando se alega que intentó cometer un asalto a mano armada en la gasolinera Texaco, localizada en la intersección de las carreteras PR-2 con la PR-10, en Arecibo.
El sospechoso escapó en un automóvil marca Toyota Camry, color negro y chocó con otro vehículo en el kilómetro 89.0 de la carretera PR-2, en Hatillo, donde fue arrestado.
La prueba fue presentada ante la jueza Nivia M. Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $35,000, la cual prestó.
El imputado quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete hasta la vista preliminar pautada para el 18 de junio.
La investigación estuvo a cargo del agente Osvaldo Acevedo Soto, de la División de Robos del CIC, y del agente Miguel Muñiz Nieves, adscrito a la Unidad Motorizada del área de Arecibo.