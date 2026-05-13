Tres fugitivos federales buscados por narcotráfico y tráfico de armas ilegales fueron capturados esta mañana por agentes de las divisiones de Drogas y Narcóticos y de Inteligencia Criminal, junto a varias agencias federales, en apartamentos del residencial Virgilio Dávila, en Bayamón.

En total fueron cinco los arrestados. Sobre los otros dos capturados, uno fue intervenido en un apartamento del mismo residencial desocupado y otro en el complejo de vivienda pública Las Gardenias.

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, reveló que al menos dos de los fugitivos arrestados, ocupaban posiciones importantes en la organización criminal que controla los puntos de drogas en ese y otros residenciales de Bayamón.

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Los arrestados fueron identificados como Jonathan “Abuelito” De Jesús Bonilla, de 30 años, Michael Paredes Tolinchi, conocido como “Tractor” o “Tonka” y José Rivera Nazario de 28 años. Agentes del Servicios de Alguaciles Federales tomaron su custodia para diligenciarles las órdenes de arrestos.

“De los fugitivos que quedaron a nivel federal se quedaron corriendo las operaciones en este residencial y otros residenciales del área. De la información que tenemos “Tractor y Abuelito” eran integrantes importantes en esta organización", indicó González Falcón, en entrevista con Primera Hora.

Dos de ellos se ocultaban en un apartamento y el otro estaba solo, añadió.

Los arrestados fueron acusados durante el operativo “Young Blood” junto a 49 personas por un gran jurado federal en septiembre de 2025 en un operativo por tráfico de armas y drogas.

De esa cantidad quedaron 11 fugitivos y los alguaciles federales denominaron esa fase de la operación como “Tormenta del Norte”.

Esta semana, explicó el superintendente, se han arrestado cinco, contando los tres de hoy y otros dos arrestados como resultado de un plan de vigilancia esta semana.

Al preguntarle si estos arrestos incrementarán los incidentes de violencia en Bayamón, cuya área policía tiene reportados 33 asesinatos en lo que va de año, una diferencia de diez más que los ocurridos para la misma fecha en el 2025, respondió que se ha incrementado la cantidad de policías y el patrullaje.

Se ocupó en un apartamento del edificio 13 y en varios que debían estar desocupados, armas y sustancias controladas. Agentes de seguridad del Departamento de Vivienda también brindan apoyo en estas intervenciones. No hubo arrestos.

Los agentes también confiscaron un vehículo de motor marca Kia con gravamen de desaparecido.

Un hombre de 64 años fue arrestado en un allanamiento en el residencial Las Gardenias, en Bayamón, donde ocuparon drogas y un arma ilegal. ( suministrada por la Policía )

También brindaron apoyo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Drogas y un arma ilegal ocupadas durante un allanamiento en un apartamento del residencial Las Gardenias, en Bayamón. ( Suministrada por la Policía )

De otra parte, se allanó un apartamento en el edificio 4 del residencial Las Gardencias, en Bayamón donde arrestaron a Bárbaro Jose Del Valle, de 64 años, tras ocupar armas de fuego y sustancias controladas.