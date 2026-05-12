Las autoridades federales madrugaron este martes en la zona oeste con un operativo en el que se dio un golpe a una organización criminal con base en Añasco, imputada de crimen organizado (RICO Act) y de asesinatos.

El jefe de la Fiscalía federal, W.Stephen Muldrow, explicó en una conferencia de prensa que un gran jurado emitió una acusación contra seis individuos por 23 cargos criminales. Específicamente, se les imputó de crimen organizado, homicidio, narcotráfico, lavado de dinero y delitos relacionados con armas de fuego.

Los acusados son Manuel Antonio Valentín Vega, conocido como “Nano o El Viejo”, propietario del Centro Agrícola El Rancho del barrio Piñales de Añasco, hijo del exalcalde de Añasco, Antonio Valentín, y líder de la ganga; Rafael Angel Ruiz Garcés, conocido como “Pito Rancho, Pito o EI Flaco”; César E. Carero Martínez, conocido como “Waldy”; Jonathan Hemández Ruiz, conocido como “Tan”; Luis J. Irizamy-Zapata, conocido como “Luijo”, y Luis F. Rivera Quiñonez, conocido como “Nino”.

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Muldrow detalló que la organización se dedicaba al narcotráfico a gran escala, en coordinación con fuentes de suministro en Venezuela, Colombia y República Dominicana.

La describió como la organización de Añasco como una sumamente violenta.

“Esta acusación no solo alega delitos violentos, sino que también alega que estos delitos se cometieron abiertamente y con descaro, y que miembros inocentes de la comunidad fueron asesinados”, expuso.

En la conferencia de prensa se explicó que Valentín Vega fue secuestrado en abril de 2020 por una ganga rival, lo que desató una lucha en la zona.

Se le atribuyó a esta ganga de Añasco emprender un ataque en mayo del 2020 contra sus rivales, en los que murió la niña Roseliam Torres Henríquez, de ocho años, y su madre Yesenia M. Henriquéz Rivera, de 31.

El RICO Act o el Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act es una regulación del 1970 para combatir el crimen organizado. Esta ley permite al gobierno federal perseguir a grupos organizados y empresas que dirigen negocios ilegales y participan en ciertos delitos, ya sea directa o indirectamente, a través de las fronteras estatales.

Múltiples agencias federales apoyaron el operativo, encabezados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la Administración del Control de Drogas (DEA, en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, sigla en inglés), el Servicios de Rentas Internas (IRS, en inglés) y el Inspector del Servicio Postal.