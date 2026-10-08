Cargo de tentativa de asesinato a mujer por intentar arrollar un sargento
El oficial había intervenido antes con su pareja la cual había quedado en libertad bajo fianza.
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El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto contra Roselyn Morales Ortiz de 27 años y residente en Moca, por un cargo de tentativa de asesinato, por presuntamente intentar arrollar a un sargento de la Policía, que transitaba en una motora oficial por el kilómetro 27.2 de la carretera PR-115, en el barrio Espinal de Aguada.
Surge de la investigación que inicialmente, su pareja David Babilonia Miranda de 30 años, fue intervenido en la avenida Victoria en aguadilla, el día 5 de octubre, a las 11:30 de la mañana, por conductor un vehículo de manera negligente y temeraria y sin licencia de conducir.
El conductor con una actitud hostil y desafiante, le profirió amenazas y alteración a la paz al sargento Dann López Villanueva adscrito a la Comandancia de Aguadilla, impidiendo ejercer sus funciones, por lo que fue arrestado.
El caso fue investigado por el sargento Dexel Rivera Ramírez supervisado por el inspector Miguel Sánchez Caro y consultado con el fiscal Rufino Jiménez.
La jueza Yailín González Echevarría, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $4,500, la que prestó a través de un fiador privado.
Ese mismo día, a las 7:50 de la noche, el imputado viajaba como pasajero en un vehículo Volvo S60, color oro y del año 2003, manejado por Morales Ortiz, su pareja, en el que le dieron seguimiento al sargento Rivera Ramírez mientras transitaba en su motora e intentó arrollarlo en dos ocasiones.
Ambos fueron arrestado, pero solo se le radicaron cargos a la mujer, quien quedó en libertad al prestar una fianza de $10,000 y se le colocó un grillete electrónico para que permanezca bajo arresto domiciliario.
La investigación estuvo a cargo del agente Luis Sein Egipciaco supervisado por el sargento Nelson Hernández Acevedo y el teniente Orlando Camacho Vélez, director de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla.