El fiscal José Román radicó un cargo por imprudencia o negligencia, bajo la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, contra Samuel D. Colón Pacheco, de 22 años y residente de Villalba.

De acuerdo a la investigación realizada, el 11 de noviembre de 2025, mientras el peatón, Raúl Miguel Estrada Matos de 30 años, caminaba y empujaba un carrito de compras, por la calle Baramaya, en Ponce, el conductor de una guagua Hyundai Santa Fe, lo impactó, ocasionándole heridas de gravedad que le causaron la muerte.

Colón Pacheco, abandonó el lugar del accidente y posteriormente se personó al precinto policíaco, informando que él era el conductor del vehículo que ocasionó el accidente, “hit and run”.

Samuel D. Colón Pacheco, enfrenta cargos por un "hit and run" ocurrido en el 2025, en Ponce. ( Suministrada por la Policía )

El juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $2,000, la cual prestó. El imputado quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica, bajo arresto domiciliario

La vista preliminar quedó pautada para el 17 de noviembre.