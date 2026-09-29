Un hombre enfrenta cargos por Ley de Armas y Ley de maltrato a adulto mayor por hechos ocurridos el 27 y 28 de septiembre en Hatillo.

Según informó la Policía, Kenneth Bruno Delgado, de 40 años amenazó a su madre de 77 años con un arma blanca y le restringió la libertad.

Kenneth Bruno Delgado de 40 años. ( Suministrada )

El caso fue consultado con la fiscal Yolanda Pitino, quien radicó los cargos correspondientes contra Bruno Delgado.

Luego de evaluar la prueba el juez Abraham Cortes Vélez del Tribunal de Arecibo, encontró causa y le señaló la fianza de $45 mil, siendo ingresado en la Institución Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 14 de octubre.