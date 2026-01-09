Las autoridades radicaron cargos criminales contra una joven madre por presuntamente agredir brutalmente a su hijo de seis años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 2025, cuando Irmalys Rivera Antonetty, de 24 años, presuntamente agredió a su hijo en el área del rostro, provocándole hematomas visibles.

El caso fue consultado con la fiscal Bethzylee Correa, quien ordenó la radicación de cargos al amparo del Artículo 53 de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato.

La prueba fue presentada ante la jueza Cynthia Vázquez, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $1,000, la cual fue prestada.

Rivera Antonetty quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 21 de enero de 2026.

La investigación estuvo a cargo de la agente Yanixia Sánchez, bajo la supervisión de la sargento Odalys Meléndez.