La fiscal Amanda Cancel radicó ayer, jueves, un cargo por maltrato a persona de edad avanzada, contra Carlos A. Santiago Maldonado, de 47 años y residente de Utuado.

La investigación del agente Alexis Santiago Crespo, adscrito al Plan Integral de Seguridad del área de Utuado, en el mes de julio el imputado presuntamente le vendió al perjudicado de 78 años, una guagua Mazda B-2500 y del año 1999 y cuatro pailas de sellador por la cantidad de $700.

Un cargo por maltrato a persona de edad avanzada, fue radicado contra Carlos A. Santiago Maldonado, de 47 años y residente de Utuado. ( Suministrada por la Policía )

Sin embargo, nunca le entregó la propiedad.

El juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, determinó causa para arresto e impuso una fianza de $10,000, la cual prestó, quedando en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete, hasta la vista preliminar.