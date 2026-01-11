Un carjacking cometido contra una mujer de 71 años terminó en una persecución policial que recorrió varias carreteras de Humacao y Naguabo, informaron las autoridades.

Según el informe preliminar de los hechos, que suministró la Policía de Puerto Rico, la víctima notificó que dos individuos armados con rifles la amenazaron para despojarla de su vehículo, un Toyota RAV4 color vino del año 2022, en la carretera PR‑3, en el barrio Punta Santiago de Humacao.

Posteriormente, agentes del Distrito de Naguabo divisaron el vehículo robado, que era seguido por un Toyota Tercel verde de 1995, tablilla BZO‑026. Al intentar intervenir, se inició una persecución que tuvo que ser detenida temporalmente cuando los ocupantes del Tercel circulaban en contra del tránsito por la PR‑53, poniendo en riesgo a otros conductores.

La persecución continuó hasta la carretera PR‑31, donde los sospechosos se internaron en un área boscosa.

El Toyota RAV4 fue recuperado , y durante la intervención se ocupó un rifle.

La investigación del caso continúa.