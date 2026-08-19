Dos vehículos fueron robados mediante carjacking durante la noche del martes en las inmediaciones de la cancha de Jardines de Canóvanas, informó la Policía.

Según los querellantes, mientras se encontraban en el lugar, se aproximó una guagua Ford Explorer de color negro, de la que descendieron cinco individuos armados. Los asaltantes apuntaron con armas de fuego a los perjudicados y, mediante amenaza e intimidación, los despojaron de las llaves de sus vehículos y de sus teléfonos celulares.

Los individuos no causaron daños físicos a los querellantes y huyeron del lugar en los vehículos de las víctimas: un Hyundai Elantra gris del año 2016, con tablilla IPP-393, y un Hyundai Venue gris del año 2023, con tablilla KDY-118.

La Policía indicó que los asaltantes dejaron abandonada la Ford Explorer, la cual había sido reportada como hurtada minutos antes en el área de Carolina.

El agente Paul Vanterpool realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, que continuará con la pesquisa.