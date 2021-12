La directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, informó hoy que aunque la agencia ya culminó con la investigación científica de la muerte de María Paola Hernández Agosto, esta no revelará su causa de muerte todavía mediante una solicitud del Departamento de Justicia.

“Hemos hecho múltiples, múltiples, múltiples pruebas para llegar a una conlcusión: prueba de ADN, obviamente prueba de autopsia, pruebas de balísticas y pruebas de patrones de sangre”, planteó Conte Miller, quien destacó que Justicia solicitó no dilvulgar la determinación porque “ellos tienen unas gestiones pendientes de realizar para poder completar la parte legal, y obviamente, merecen atenderlo”.

Hernández Agosto murió el pasado 29 de octubre tras la herida de una bala en su hogar en la urbanización Colinas de Cupey, en San Juan. Según informó Primera Hora el pasado 7 de noviembre, la División de Homicidios de San Juan aún no contaba con evidencia que apuntara a que la joven madre de dos hijas fuera asesinada.

Su cuerpo fue localizado al lado de la cama en la habitación matrimonial donde se ocupó una pistola marca Glock calibre 9 milímetros la cual es propiedad de su pareja, José J. Bobonis Blanco, quien posee Licencia de Portación de Armas de Fuego.

Anteriormente, Bobonis había indicado que el hecho aconteció luego de una discusión matrimonial.

La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, por su parte, indicó que más allá de realizar estudios sobre la prueba policial que se les entregó este miércoles, necesitan analizar entrevistas, videos y llamadas para así “llegar a una conclusión en derecho e informado para poder transmitírselo”.

Correa González, no obstante, señaló que “sería muy negligente darle fecha” a la culminación de su trabajo dado que los fiscales necesitan espacio de investigar los hechos “ya sea para toma de decisión de si se va a radicar (cargos) o si se va a cerrar”.

A la pregunta de la complejidad de la investigación forense, Conte Miller que el análisis entregado a Justicia “apuntan hacia una forma de cómo sucedieron los hechos”.

“Científicamente, desde el punto de vista analítico, no recibimos sorpresas porque recibimos resultados científicos”, expresó. “Yo entiendo que hay una realidad científica que no esirrefutable. La verdad científica se mantiene independientemente de cualquier otro tipo de evidencia que se recopile”.

Mientras tanto, cuando se siguió cuestionando la razón por no develar la determinación de Ciencias Forenses, la subjefa de fiscales, Lissette Sánchez Vázquez, manifestó que “las investigaciones criminales no es meramente un resultado de un análisis”.

“(Una investigación criminal) es la totalidad de la prueba testifical, de los testigos, de las pericias forenses, y ese reporte, ya sea para la radicación o para el cierre de un caso, tiene que hacerse de una manera responsable, y eso es lo que estamos pidiendo”, explicó. “En el sentido de cuánto tiempo tarde, eso no lo podemos anticipar porque los fiscales podemos citar hoy un testigo y el testigo no llegó. Y eso no lo controlamos nosotros ni lo controla nadie”.

Por otro lado, la fiscal dio a conocer que aún quedan entrevistas que ya están “calendarizadas, pautadas” y que se trabajarán “una vez cuenten con información que coincidía en el trayecto que lleva su investigación”. No obstante, no se confirmó si Bobonis Blanco se encontraba entre las personas ser cuestionadas.