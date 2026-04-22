La jueza Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, determinó ayer, martes, causa para arresto por cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la de la Ley de Armas, contra Jean Pablo Torres Maldonado, de 26 años, por el crimen de un subalterno.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Ponce al no prestar la fianza de $470,000.

A Jean P. Torres Maldonado, se le radicaron cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

En hechos ocurrieron a las 6:57 a.m. del 17 de abril de 2026, a eso de las 6:57 de la mañana, en el kilómetro 4.7 de la carretera PR-502, del barrio Marueño, en Ponce, donde fue asesinado a balazos el empleado de una compañía privada de ornato, Héctor Iván Olivera Berengel, de 33 años, mientras laboraba, que era supervisado por el imputado.

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Como evidencia se ocupó una pistola Smith & Wesson calibre .40, con 13 municiones.

Este caso fue investigado por el agente Héctor Cappas Mateo bajo la supervisión del sargento José García Rivas, en unión a la fiscal Sharleen Rosa De Jesús, quien instruyó radicar cargos por los artículos 93 A (Asesinato en Primer Grado), del Código Penal de Puerto Rico, 6.05, 6.14 y 6.22, de la Ley de Armas.

La vista preliminar quedó pautada para el 5 de mayo.