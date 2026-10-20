La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, determinó anoche causa para arresto por un cargo de daños agravados contra el agente Jean Emil Rivera Hiraldo, quien estaba adscrito a la División de Drogas Metropolitana, informó el Departamento de Justicia (DJ).

Según la investigación, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Rivera Hiraldo utilizó un extintor para golpear una puerta del cuartel. Una agente que se encontraba de servicio escuchó los golpes y lo observó con el extintor en la mano. Al preguntarle qué hacía, Rivera Hiraldo indicó que un teniente lo había enviado a buscar $1,500. Posteriormente, fue encontrado en el cuarto de evidencia contando dinero y con un bate.

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Por estos hechos, el fiscal José Villarmarzo Rodríguez presentó tres cargos contra Rivera Hiraldo por daño agravado, tentativa de apropiación ilegal y violación a la Ley de Armas, conforme a los artículos 199 y 182 del Código Penal de Puerto Rico y el Artículo 6.06 de la Ley de Armas.

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto contra Rivera Hiraldo por el delito de daño agravado y le impuso una fianza de $10,000, la cual prestó.

No encontró causa por los cargos de tentativa de apropiación ilegal y violación a la Ley de Armas, por lo que el Ministerio Público solicitó una vista en alzada.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 3 de noviembre.

La investigación estuvo a cargo de la agente Vilna Rodríguez Rodríguez, adscrita al NIE.

El agente fue detenido el 18 de octubre a las 11:05 p.m. por ocasionar daños a varias puertas de la administración y del cuarto de evidencia de la División de Drogas situada en el Precinto de Juan Domingo en busca de un sobre blanco que contenía dinero.

Por motivos de salud se acordó ficharlo en el día de hoy.

De acuerdo con la querella, una teniente y un sargento lo vieron cometiendo los hechos, poniéndo bajo custodia al agente que lleva cinco años de servicio en la agencia.