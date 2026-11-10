La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Bayamón determinó este martes causa para arresto en cuatro denuncias contra Verónica Dylcia Pagán Cordero, de 34 años, relacionadas con un accidente de tránsito de carácter fatal, que ocasionó ayer, lunes, informó el director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, teniente Rodolfo León.

Pagán Cordero se allanó a la determinación de causa durante la vista de Regla 6.

Las denuncias radicadas fueron por violación a los artículos de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, disposición relacionada con las consecuencias de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y ocasionar la muerte, manejar de manera temeraria y ocasionar la muerte de una persona y por tener una licencia de aprendizaje vencida desde mayo.

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Verónica Dylcia Pagán Cordero ( Suministrada )

Se alega que la conductora de una guagua Toyota RAV4 a una velocidad mayor a la permitida impactó al motociclista Alexander Negrón Rodríguez, de 58 años, mientras se dirigía a trabajar.

El accidente fue reportado a eso de las 3:45 a.m. en el kilómetro 12.9 de la PR-2, frente a un concesionario de autos.

A la conductora de 34 años, se le realizó la prueba de alcohol cuyo resultado fue de .144 % de alcohol en su organismo, el límite permitido por ley es de 0.08%.

La fianza global fue de $20,000, de acuerdo con la oficina de prensa del Departamento de Justicia.

Mildred Cordero, madre de la imputada, ahogada en llanto expresó el arrepentimiento de su hija por lo sucedido.

“Pido disculpas a la familia que tiene que estar pasando un sufrimiento más grande que el que yo tengo en el corazón”, manifestó Cordero a Telenoticias.

La vista preliminar quedó señalada para el próximo 24 de noviembre de 2026.