Un hombre y su esposa serían ingresados esta noche a prisión, luego que se presentaran acusaciones contra estos por maltrato contra una menor de 17 años y restringirle la libertad. Tres hermanastras de la menor también fueron acusadas.

Entre los imputados figura el padre de la menor, Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años; su madrastra Suhely Rivera Guzmán, de 49 años; y las hermanastras de la víctima, identificadas como Richeily M. Carmona Rivera, de 30 años, Sheilyann Carmona Rivera, de 27 años, y Roselyn Carmona Rivera, de 24 años.

El alegado patrón de maltrato del que denunció ser víctima la adolescente, quedó al descubierto en la tarde del miércoles, cuando la menor logró escapar y llegó a un centro comercial donde está ubicada una farmacia, en el barrio Candelaria en Toa Baja, y pidió ayuda. Un ciudadano llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación por la que atravesaba.

Según reveló el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa, la investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, Bernice Acevedo Morales, y el Ministerio Público, reveló que la menor era encerrada en un cuarto de la casa bajo llave, en ocasiones sin comer por varios días y al punto de tener que hacer sus necesidades en cubos y botellas de agua. “El patrón de maltrato incluía el que la madrastra la golpeaba por todo el cuerpo y el que solo pudiera bañarse de una a dos veces por semana”, lee el comunicado.

Asimismo, la investigación reveló que tanto el padre como las hermanastras tenían conocimiento del patrón de maltrato que ejercía la madrastra contra la menor de edad y no denunciaron los hechos ante las autoridades.

El miércoles, la jovencita presuntamente logró acceso a la terraza desde la cual se lanzó a una piscina para poder escapar hasta la farmacia, que queda en un centro comercial aledaño donde fue socorrida. Tras las denuncias, fueron arrestados los integrantes de su familia y en la noche del jueves, las autoridades diligenciaron una orden de allanamiento en la residencia de la urbanización Las Colinas de Toa Baja, donde alegadamente ocurrían los hechos.

Los fiscales Gabriel Redondo y Gretchen Camacho Rossy presentaron un total de 15 cargos contra los integrantes de la familia ante el juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto en los delitos imputados, e impuso una fianza total de $200,000. El Departamento de Justicia aclaró que ni el padre ni la madrastra prestaron la fianza, por lo que serían ingresados a prisión, mientras que las tres hermanastras lograron prestar la misma. La vista preliminar fue señalada para el 12 de febrero de 2026.

Toma custodia

El Departamento de la Familia (DF) reveló que asumió la custodia ratificada por un tribunal de la menor, que se encuentra en “buen estado de salud, protegida y recibiendo las ayudas correspondientes”.

A su vez, se exhortó a la comunidad en general a que denuncie cualquier sospecha de negligencia o maltrato para activar las herramientas disponibles para ayudar, no tan solo a los menores, sino a todo el componente familiar.

Puede comunicarse con la línea directa de referidos de maltrato a menores, personas de edad avanzada y adultos con impedimentos al teléfono (787) 749-1333 o al 1-800-981-8333.