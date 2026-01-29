La División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga un posible caso de maltrato contra una menor de edad que alegadamente, era privada de su libertad.

El capitán Raúl Negrón, director de ese CIC confirmó a Primera Hora que la investigación se originó luego que a eso de las 4:00 p.m. de ayer, la menor llegara a un centro comercial de Toa Baja solicitando ayuda.

“Se recibe una llamada a través del 9-1-1, llega una patrulla al lugar y ella le manifiesta a los patrulleros que ella es víctima de un patrón de maltrato. Hizo unas manifestaciones, se abrió una investigación y hay cinco personas arrestadas”, manifestó el oficial, quien señaló que los detenidos son el padre y la madrastra de la menor y sus tres hermanastras, todas adultas.

El Capitán indicó que, entre otras cosas, se investiga si la menor era privada de la libertad por alguna de las personas detenidas y si se le permitía asistir a la escuela. Añadió que se investiga si en el hogar había otros menores.

“Estamos corroborando todos los ángulos”, manifestó el oficial, quien añadió que “estamos trabajando arduamente y no vamos a descansar hasta lograr la radicación antes de las 36 horas (desde que las personas fueron detenidas)”. Negrón manifestó además que no se descarta la intervención de otras agencias en el caso, como el Departamento de la Familia, aunque no abundó.