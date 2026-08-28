Cargos criminales por posesión de un arma de fuego sin licencia y alteración de arma de fuego fueron radicados ayer, jueves, por el fiscal Héctor Rivera Sánchez, a Alejandro Medina Santo, de 20 años y residente en San Juan.

Según surge de la investigación, el agente Rafael Álvarez, adscrito al precinto de Hato Rey Este, pudo observar a Medina Santo en posesión de un arma de fuego frente al edificio 25 del residencial San José, el 26 de agosto.

Durante la intervención, se le ocupó una pistola marca Glock, dos abastecedores y 31 municiones calibre 9 milímetros, para la cual no poseía licencia.

Alejandro Medina Santo, enfrenta dos cargos por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico. ( Suministrada por la Policía )

La prueba fue presentada ante la jueza Alfrida M. Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $20,000, la cual prestó, quedando en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.

La vista preliminar quedó señalada para el 9 de septiembre.