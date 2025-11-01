Una jueza del Tribunal de Mayagüez determinó causa para arresto contra Elián O’Neill Rodríguez Asencio, el joven de 18 años que llegó en la madrugada del viernes a la comandancia de Mayagüez con el cadáver de una joven que resultó ser su pareja, en su vehículo.

Contra Rodríguez Asencio se presentaron cargos por asesinato en primer grado con el agravante de feminicidio, el cual está fijado en el Artículo 93e del Código Penal, tres cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por destrucción de evidencia, según informó el inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez. La juez Amelie Carlo Rivera le impuso una fianza ascendente a $400 mil y señaló la vista preliminar para el 14 de noviembre.

El joven sería ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce.

González fue muy escueto a la hora de hablar del caso. No quiso detallar si Rodríguez Asencio finalmente confesó el crimen. Pero, dio a conocer que entrevistas realizadas en el lugar de trabajo de la mujer fallecida, Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años y vecina de Las Marías, apuntan a que había problemas entre la pareja.

“Lo que puedo decir es que hay prueba contundente contra él”, afirmó. “Tenemos evidencia sólida para radicar”.

El arma que se usó para dispararle a Del Valle Valentín no ha sido recuperada.

Según informó la Policía de manera preliminar, a eso de las 5:00 a.m. de ayer, viernes, el joven Rodríguez Asencio llegó al estacionamiento de la comandancia en un automóvil Hyundai Elantra, color gris, del año 2019, y se dirigió al retén, donde indicó que había ocurrido un incidente en el que su pareja se disparó con un arma de fuego.

En el auto estaba el cuerpo de la joven mujer. Presentaba un impacto de bala en la cabeza.

El cadáver fue reconocido por el padre de Del Valle Valentín, un agente de la Policía adscrito al cuartel de Camuy.

“Llega el joven al área del retén informando que había tenido una situación con su pareja en el carro y se le disparó un arma de fuego resultando herida mortalmente. Que no tenía licencia y que el arma era ilegal”, detalló ayer el capitán Carlos Candelario, subdirector del CIC de Mayagüez a este diario.

El agente Rubén Leclerc, de la división de Homicidios de Mayagüez investigó los hechos, mientras la fiscal Meileen Ramos encabezó la radicación de los cargos.

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.