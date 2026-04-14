Causa para arresto contra policía por agresión sexual, amenaza y extorsión
La jueza Geisa M. Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, determinó este martes causa para arresto por los delitos de agresión sexual, amenaza y extorsión, contra el policía José R. Delgado Ubiles, de 45 años, quien estaba adscrito al Precinto de Canóvanas.
Por recomendación de su abogado se allanó a la determinación de causa y quedó en libertad tras prestar una fianza de $70,000, bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete electrónico.
Los hechos que se le imputan ocurrieron entre los años 2025 y 2026, contra una joven de 22 años, conocida de él.
La vista preliminar se señaló para el 28 de abril.