FBI arresta a dos personas en Puerto Rico por explotación sexual infantil
Los casos se reportaron en Carolina y San Juan.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a dos personas en Puerto Rico en casos separados en Carolina y San Juan por presunta explotación infantil y delitos relacionados con material de abuso sexual de menores.
Según la información suministrada por las autoridades federales, el primer caso se registró en Carolina, donde el pasado 9 de abril fue arrestado Elid Jesuel Pizarro-Morales.
A Pizarro-Morales se le imputa haber inducido, seducido y coaccionado a cuatro menores varones —dos de 14 años, uno de 12 y uno de 13— a participar en actos sexualmente explícitos para producir pornografía infantil desde agosto de 2023 hasta febrero de 2026.
Se alega que el joven de 22 años poseyó, a sabiendas, material que contenía imágenes de pornografía infantil, incluyendo pornografía infantil de un menor prepúber o menor de 12 años, utilizando un iPad de Apple.
Pizzaro-Morales enfrenta ahora seis cargos de explotación sexual infantil, recepción de material de explotación infantil y posesión de dicho material. De ser declarado culpable, el acusado enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión.
En un caso aparte, el FBI arrestó ayer, lunes, a Miguel Ángel Márquez-Rosario.
A Márquez-Rosario, de 43 años y residente de San Juan, se le acusa de utilizar dispositivos electrónicos para poseer y acceder, con la intención de ver, imágenes de material de explotación infantil, incluyendo imágenes de menores prepúberes o menores de 12 años.
Contra este se radicaron dos cargos de transporte de material de explotación infantil y posesión de material de explotación infantil. De ser declarado culpable, Márquez-Rosario enfrenta una pena mínima obligatoria de 5 años y una pena máxima de 20 años de prisión.
“No hay mayor prioridad que proteger a nuestros niños de quienes buscan explotarlos o dañarlos”, indicó en un comunicado de prensa W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico.
“La Fiscalía Federal está comprometida a continuar sus esfuerzos conjuntos con nuestros socios estatales, locales y federales para localizar a estos delincuentes y garantizar que sean procesados con todo el peso de la ley”, agregó.
La Fiscal Auxiliar Emelina M. Agrait-Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo de la acusación en ambos casos.