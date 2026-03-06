WASHINGTON. El FBI informó esta semana de que está investigando “actividades sospechosas” en un sistema interno que contiene información sensible relacionada con operaciones de vigilancia e investigaciones.

La oficina está trabajando para determinar el alcance y el impacto del problema, según una notificación enviada a los miembros del Congreso que dice que el culpable anónimo está utilizando técnicas sofisticadas para explotar los controles de seguridad de la red del FBI.

La notificación, obtenida el jueves por The Associated Press, dice que el 17 de febrero el FBI empezó a investigar información de registro anormal relacionada con un sistema de su red.

“El sistema afectado no está clasificado y contiene información confidencial relativa a la aplicación de la ley, incluidos los resultados de procesos legales, como los resultados de registros de registro de teléfonos, de vigilancia y rastreo, e información de identificación personal relativa a los sujetos de las investigaciones del FBI”, decía la notificación revisada por The Associated Press.

Un pen register es una herramienta de vigilancia habitual que permite a las fuerzas de seguridad registrar los números de teléfono marcados por una línea concreta.

El FBI confirmó el incidente cibernético en un comunicado, pero no proporcionó más detalles.

“El FBI identificó y abordó actividades sospechosas en las redes del FBI, y hemos aprovechado todas las capacidades técnicas para responder”, dijo el FBI. “No tenemos nada adicional que responder”.

Ni el comunicado del FBI ni la notificación identificaban al posible responsable del incidente, pero el FBI y otras agencias federales son desde hace tiempo blanco de piratas informáticos extranjeros que intentan espiar operaciones y decisiones delicadas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.