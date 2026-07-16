La jueza Enid Cristina Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, determinó causa para arresto por cargos de tentativa de asesinato y maltrato a personas de edad avanzada al cuidador Eddie Mojica Pérez, de 41 años, por la agresión a una paciente en la Institución Casa Dorada, Inc. en Las Piedras, en medio de un presunto ritual para “que muriera en paz”.

Se le señaló una fianza de $500,000, la cual no prestará.

Las fiscales Astrid B. Rivera y Brenda Rosado Aponte, formularon los cargos criminales, tras ser dado de alta esta mañana de una institución psiquiátrica. El imputado se acogió a su derecho constitucional a no declarar tras la lectura de los Derechos Miranda.

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De acuerdo con la investigación del agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, Gilberto Pérez, los hechos se reportaron el sábado 11 de julio, a las 4:28 p.m. en la parte baja del hogar de cuidado prolongado, localizado en el barrio Collores, del mencionado municipio, cuando una vecina llamó a la Policía tras escuchar los gritos de la adulta mayor y observar al cuidador entrar en su propiedad. Acto seguido, comenzó a decir incoherencias y a tocar fuerte a su puerta, lo que ocasionó que temiera por su seguridad.

Al llegar los policías encontraron en la parte baja del hogar tirada en el suelo a la mujer de 87 años, que es parcialmente ciega y padece de Alzheimer. Esta se suponía debía estar encamada.

Los paramédicos que el dieron los primeros auxilios observaron abrasiones en todo el cuerpo y un trauma en la cabeza, por lo que fue trasladada a una sala de emergencia.

Por recomendación de la fiscalía, los familiares del empleado presentaron al tribunal una solicitud juramentada para su ingreso involuntario y detención temporera en una institución para que reciba tratamiento de salud mental inmediato. Tras ser dado de alta se radicarán los cargos correspondientes en el día de hoy.

“Yo seguí instrucciones, como he seguido todo el tiempo. No quise matar a la residente, pues no la quise matar, porque asesino no soy”, expresó el cuidador a “Telenoticias”. El hombre repitió que la encomienda para realizar lo que llamó un ritual se las dio la persona a la que relevó al llegar al turno.

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“Quien asume el deber de cuidar a una persona de edad avanzada adquiere la obligación de proteger su vida, su integridad y su dignidad; jamás debe ponerla en peligro. En este caso, las alegaciones describen una grave traición a ese deber contra la señora Evalina Ortiz Ruiz, una mujer de 87 años, encamada y ciega, que dependía por completo de su cuidador. Se trata de una de las formas más crueles y reprochables de abuso”, declaró la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La funcionaria reiteró que procesará este caso con todo el rigor de la ley y para procurar que se haga justicia y que estos delitos tengan consecuencias.

La investigación no concluye con la radicación de estos cargos ya que continuarán indagando si otros pacientes fueron víctimas de delito.

El Departamento de la Familia (DF) le canceló la licencia y removió a unos 15 pacientes que estaban bajo su custodia y solo quedaba para ese momento una mujer que estaba hospitalizada y la víctima de la agresión, que son pacientes privados, por lo que sus familiares estaban obligados a proceder con su reubicación.

Por su parte, el DF confirmó el domingo que “este hogar ya era objeto de una investigación administrativa por alegada negligencia en la prestación de servicios a los adultos mayores bajo su cuidado, proceso que el Departamento mantenía bajo estrecha supervisión. Como parte de esa investigación, y en coordinación con los familiares, la mayoría de los residentes habían sido reubicados en otras instituciones”.

La vista preliminar se pautó para el 29 de julio.