Caroline F. Lembck, de 25 años y vecina de Cidra, enfrenta cargos por maltrato conyugal y maltrato mediante amenaza.

El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual prestó.

La querellante denunció que en la tarde del 25 de agosto, le pidió a la imputada que se fuera de su casa y esta se encerró en el cuarto dormitorio y comenzó a escribirle mensajes de texto intimidantes.

A Caroline F. Lembck, le radicaron cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Además, alegó que la amenazó con hacerle daño y le rompió sus pertenencias arrojándolas al patio. Todo lo sucedido provocó que la víctima sintiese temor por su vida y seguridad.