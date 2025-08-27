El juez Jossett Santana, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por los delitos de portación y uso de arma blanca y maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica a Carla Z. Barriento García, de 42 años.

La imputada fue encarcelada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón al no prestar la fianza de $200,000.

Carla Z. Barriento García, enfrenta un cargo por maltrato conyugal y violación a la Ley de Armas.
Surge de la investigación de la agente Jackeline Marie Rodríguez Cora, que el 24 de agosto, en Hato Rey, la imputada agredió a su pareja de 73 años con un arma blanca en el brazo izquierdo, y le dio un golpe en el cuello con el puño cerrado.

También, se alega que lo insultó con palabras soeces en el incidente de violencia de género.

La vista preliminar quedó señalada para el 8 de septiembre.