El exalcalde de Corozal Sergio Torres Torres irá a juicio tras una determinación de causa emitida hoy por el juez Pedro Saldaña Rosado en el Centro Judicial de Bayamón.

A Torres Torres se le imputa el delito de violación a las comunicaciones personales por la grabación de una conversación personal de una empleada municipal a través de un sistema que funcionaba por medio del cuadro telefónico y que se activó con el presunto propósito de monitorear y mejorar la calidad de los servicios que le prestaban a los residentes de Corozal. El sistema tenía capacidad para grabar conversaciones en todas las extensiones telefónicas del ayuntamiento.

El exalcalde no hizo expresiones públicas, pero su abogado Mark Anthony Bimbela dijo que solicitará la desestimación de los cargos porque, a su juicio, la determinación de causa no fue conforme a derecho porque no se dieron los elementos constitutivos del delito.

“Interesantemente el FEI está avalando y dando por bueno que se utilicen los medios públicos para fines personales y privados”, dijo el abogado.

La conversación de la empleada fue reproducida por la compañía Unified Globsl Solutions (UGS) y enviada al entonces director de finanzas Edgardo Pérez Negrón, quien buscaba que la compañía le proveyera el registro del tiempo invertido en la llamada que generó la empleada y que no era para atender un asunto de trabajo. Pérez Negrón declaró ayer que no solicitó la grabación y que tampoco la escuchó.

La fiscal especial independiente Zulma Fúster dijo que la prueba presentada en sala mostró que el exalcalde fue quién ordenó que se activara la función de grabar las conversaciones generadas y recibidas a través del cuadro telefónico.

Fúster señaló que los empleados municipales no sabían que sus llamadas serían grabadas y que tanto la ordenanza municipal y el reglamento sobre uso de los recursos tecnológicos municipales no especificó que las conversaciones de los empleados serían grabadas.

”Aquí se grababa a todo el mundo y ningún empleado renunció, como se supone que se pueda renunciar a un derecho constitucional tan importante como este, que tiene que ser de una manera expresa”, dijo la fiscal especial.