Un juez del Tribunal de Aguadilla determinó causa para juicio contra Malvin Villanueva Galarza, de 38 años y quien enfrenta acusaciones por el asesinato de su pareja, Yesenia González Ayala, de 49 años, quien recibió más de 30 puñaladas en hechos ocurridos la madrugada del dos de noviembre en el hogar de la pareja, en el residencial Andrés Méndez Liceaga de San Sebastián, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

El crimen habría ocurrido en medio de una discusión, por motivos que no fueron divulgados. Villanueva fue acusado dos días después del crimen e ingresado a prisión. El acusado enfrenta cargos por Feminicidio y violaciones a la Ley de Armas.

Aunque originalmente la vista preliminar contra el imputado fue señalada para el 21 de noviembre del año pasado, la defensa habría solicitado evaluar la procesabilidad del imputado, lo que dilató el proceso.

Finalmente, tras la determinación del juez José Tomás Román Barceló, la lectura de acusación se celebrará el 15 de octubre, mientras que el inicio del juicio fue pautado para el cuatro de noviembre, exactamente un año después de que fuese acusado y encarcelado.