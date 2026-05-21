La jueza Ángela Díaz Escalera, del Tribunal Municipal de Vega Baja, determinó hoy causa para juicio por cargos de alteración a la paz, agresión y violación a los artículos 3.23 (manejar la motora sin el endoso); 5.07 (imprudencia o negligencia) y 11.04 (incumplimiento de la Carta de derechos del Ciclista), de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, contra Alan Jaddiel Ortiz Ferrer, de 37 años, quien se alega intimidó a unos ciclistas durante el fin de semana en Vega Baja.

La determinación se hizo de esta manera porque se trata de delitos menos graves.

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Los hechos ocurrieron en la carretera PR-686 frente a la urbanización Los Chalets de la Playa, en Vega Baja, en horas del mediodía, según la querella radicada por Maribelly Pagán Ríos, de 28 años.

En el incidente de acoso que fue compartido en redes sociales por la ciclista, identificada como Valería Sofía, se observa al motociclista cuando choca con un poste en Vega Baja y cae al pavimento, cuando presuntamente se le acerca de manera intimidante.

La motora fue ocupada el domingo, en la urbanización San Demetrio, en Vega Baja, donde vive el conductor.

Durante su citación ante los investigadores, el abogado alegó a los periodistas que su cliente era la víctima porque se sintió amenazado y se asustó al ver que presuntamente los ciclistas sacaban algo de un bolsillo.

El agente Luis Feliciano Meléndez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja y la fiscal Arlene González estuvieron a cargo de la pesquisa.

El imputado estuvo representado por el licenciado Roberto Rodríguez Cintrón.

En este caso se emitió una orden para en análisis mecánico de la motora ocupada marca Taizohou Zhilong IT 200-RX Combat del año 2025.

Se pautó para el 15 de junio la fecha del juicio.